Görüntülerle birlikte sürücülere; 'Trafikte önemli olan kuraldır, en iyi sürücü kurallara uyandır' notuyla dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü , kentte meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Kentin farklı noktalarında olan kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, otomobilin tramvayla çarpışması da yer aldı.

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