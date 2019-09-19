Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki trafik kazası
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'teki trafik kazası

33 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 14 Eylül'de bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaparak otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'teki trafik kazası, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 14 Eylül'de bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaparak otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hacıali Öztürk Mahallesi Vatan Caddesinde plakasız motosikletiyle, park halindeki 27 SB 250 plakalı otomobile çarparak ağır yaralanan Mahir Yoldaş (21), Gaziantep Dr. Ersin Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yoldaş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, motosiklet sürücüsü Yoldaş'ın önüne çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı sırada park halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

Gaziantep, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
3 metrekarelik dükkanında kilim üretip dünyanın öbür ucuna gönderiyor İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:52:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]