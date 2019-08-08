Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki trafik kazası - Cenazelerin ailelere teslim edilmesi
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Gaziantep'teki trafik kazası - Cenazelerin ailelere teslim edilmesi

1 saat önce

Gaziantep'te dün yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te dün yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Gaziantep- Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Faruk Aydoğru ile otomobilde bulunan Abdullah Doğan ve Ahmet Badıllı'nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine verildi.
Cenazelerin çıkarılışı sırasında bazı vatandaşlar fenalık geçirdi.
Aydoğru, Doğan ve Badıllı'nın Şanlıurfa'da defnedilecekleri öğrenildi.
Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde dün, Nihat Kılıç yönetimindeki 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü ile 63 VD 184 plakalı otomobil çarpışmış, kazada 3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.
Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:19 Kaynak: AA
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