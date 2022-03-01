Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi yarandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi yarandı

01.03.2022 22:51
Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi yarandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ö.M'nin kullandığı 27 HH 053 plakalı kamyonet, İslahiye-Hassa kara yolu Yeni Mahalle'de M.H.D. yönetimindeki 27 MH 194 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki T.H.D, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba- oğul yaralandı Kamyonetle çarpışan motosikletteki baba- oğul yaralandı Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda Gaziantep'teki 12 ayrı trafik kazası kameralarda

Gaziantep, Kamyonet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi yarandı - Son Dakika


Son Dakika
22:32 Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
22:29 Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti
22:11 HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
22:06 Bayraktar SİHA'larına özel beste! Ukrayna Savunma Bakanlığı övgüyle bahsetti
22:04 Ukrayna Ligi Romanya'da bitirilecek! Savaşın ardından ülkeden kaçan Mircea Lucescu girişimlerini sürdürüyor
21:43 Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın başvurusunu kabul etti
21:39 Arda Turan, Burak Elmas'ı sinirlendirdi: Daha sorumlu davranmasını beklerdim
21:12 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un konuşmasına salonu terk ederek tepki gösterdiler
21:09 Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti
20:39 Fenerbahçe taraftarını delirten Samatta geri dönüyor! Belçika ekibi de performansından memnun kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 23:00:01. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi yarandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement