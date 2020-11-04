Gaziantep'teki tüm okullar, okulum temiz belgesi aldı - Son Dakika

Gaziantep'teki tüm okullar, okulum temiz belgesi aldı

04.11.2020 17:12
Gaziantep'teki tüm okullar, okulum temiz belgesi aldı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği işbirliğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın projesi kapsamında yürütülen çalışma ile kentteki tüm okulların almaya hak kazandığı "Okulum Temiz Belgesi" için tören düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği işbirliğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın projesi kapsamında yürütülen çalışma ile kentteki tüm okulların almaya hak kazandığı "Okulum Temiz Belgesi" için tören düzenlendi.

Dünya'yı ve Türkiye'yi kısa sürede etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) Salgını çerçevesinde 21 Eylül'de kademeli olarak açılan okullarda eğitim görecek çocukların enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işbirliğinde gerçekleşen "Okulum Temiz Projesi" için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği'nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde şehirdeki bütün okullar sertifika almaya hak kazandı. Toplamda bin 157 okulun sertifika dağıtımı için Akkent Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay video konferans yöntemiyle bağlanırken, salonda Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe hazır bulundu.

"Çıkan her genelgeyi nakış işler gibi işliyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) toplantıları nedeniyle Ankara'dan programa katıldığını ifade ederek, "Pandemi küresel bir sorun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen ulusal mücadelede bakanlıklarımızın genelgesi yol gösterici. Ama bunu ete kemiğe büründürmek içinde valimiz ile çok ciddi bir koordine sağlıyoruz. Çıkan her genelgeyi nakış işler gibi işliyoruz ve bize düşen görev neyse buna gayret ediyoruz. Bu işi yaparken ne bütçeye, ne de parası puluna bakıyoruz çünkü söz konusu insan hayatı ve çocukların sağlığı ile eğitimiyse bu maliyetlere bakmıyoruz. Bu sertifika programıyla ilgili yapılması gerekenler vardı. Oturup çalıştık ve kim ne yapacaksa sorumlulukları belirledik ve bunu protokole dönüştürdük. Okul nasıl güvenli ve temiz olacak ne gerekiyor buna çalıştık ve 500 okul için biz bunu başlattık, valiliğimiz de 600 okulda bunu gerçekleştirdi" diye konuştu.

"Gaziantep'i diğer illere örnek göstereceğiz"

Konuşmasında Gaziantep'e örnek çalışması için teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne zaman bir işi olsa, bu tablet olur, okul olur, arsa olur her ne olursa olsun ortak hareket edip destek veriyorlar. Bundan dolayı gözümüz arkada değil. Gaziantep ile ilgili çok büyük müjdeleri görüyoruz, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Ben Gaziantep'i artık çevre illerle yarışan, karşılaştırılan bir il olarak görmüyorum. Gaziantep'i artık Newyork, Tokyo, Londra ile karşılaştırılan bir şehir olarak görmek istiyorum ve bu yolda hızla ilerliyor. Bu bize büyük bir memnuniyet veriyor. Tek bir çocuğumuzun, tek bir öğretmenimizin zarar görmesi bizi yaralar. Bundan dolayı da 'Okulum Temiz Projesi'ni denetmenlerimizle adım adım yürütüyoruz. Salgının yükselişte olduğu bir dönemde aldığımız tedbirler vasıtası ile okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı pazardan niye daha güvenli olduğunu ispat etmek için de bir fırsatımız oldu. Bu belgeyle öğrenciden öğretmene, görevli personelden okul idarecilerine, servis şoföründen kantin sahibine yolu okuldan geçen geçmeyen herkese hayırlı olmasını diliyorum. Gaziantep'in böyle bir öncülük yaparak diğer şehirleri tatlı bir rekabet içerisine sokmak için bize de bir fırsat vermesine gerçekten çok memnun olduk. Gaziantep'i örnek göstererek bütün illerimizde bu çalışmayı bir an önce bitirmek üzere de elimizde güzel bir model oldu" dedi.

"Gaziantep büyük bir başarıya imza attı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, değişen şartlara göre ihtiyaçları hızlıca tespit ettiklerini ve çözüm önerileri geliştirdiklerinin altını çizerek, "İki bakanlığımız iş birliği içinde çalıştı ve eğitim kurumlarına yönelik bir kılavuz hazırladık. Kılavuzda okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı, sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, uygun alanın belirlenip ilgili kişilerin izole edilmesi gibi farklı konularda kuralları belirledik. Servisler, derslikler, oyun alanları, laboratuvarlar, öğretmen odaları ve yemekhaneler gibi tüm yerlerde hijyenik koşulların sağlanıp planlı olarak sürdürülmesini amaçladık. Gaziantep işte burada büyük bir başarıya imza attı, biz de bu başarıyı rol model olsun diye tüm Türkiye'ye duyurmak istedik. Bu kayda değer başarıda, takım ruhunun payı gerçekten çok büyük. Okulum Temiz Belgesi sayesinde çocuklarımız hijyen şartları en üst seviyeye taşınmış ve gerekli tedbirleri alınmış ortamlarda eğitim hayatlarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep modeli devreye girdi"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise protokolün malzemelerin temin edilmesi, öğretmenlerin bu konuda eğitimi ve denetim sistemi olmak üzere üç ayaktan oluştuğunu ileterek "Malzeme desteği neticesinde de bin 157 okulumuzun tamamı bu sertifikayı almaya hak kazandı. Bizim bir iddiamız var. Bakanlıklarımızın politikalarını en iyi şekilde yürütmek. Bunun için de Gaziantep Modeli devreye giriyor. Okul aile birliğinden, okul müdürlerimizden, kaymakamlarımızdan, ilçe belediyelerimizden, büyükşehir belediyemizden herkes imkanlar ölçüsünde üzerine düşeni yapıyor. Adalet Bakanımızın önderliğinde, Milletvekillerimiz ile beraber bunu yaptık yapıyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'teki tüm okullar, okulum temiz belgesi aldı
Gaziantep'teki tüm okullar, okulum temiz belgesi aldı
Gaziantep'teki tüm okullar, okulum temiz belgesi aldı
Gaziantep'teki tüm okullar, okulum temiz belgesi aldı
Gaziantep'teki tüm okullar, okulum temiz belgesi aldı
Gaziantep'teki tüm okullar, okulum temiz belgesi aldı
Gaziantep'teki tüm okullar, okulum temiz belgesi aldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki tüm okullar, okulum temiz belgesi aldı - Son Dakika


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