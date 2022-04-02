Ortalığı savaş alanına çeviren tüp patlaması kamerada - Son Dakika
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Ortalığı savaş alanına çeviren tüp patlaması kamerada

02.04.2022 15:03

Ortalığı savaş alanına çeviren tüp patlaması kamerada Gaziantep'te, ortalığı savaş alanına çeviren tüp patlamasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ortalığı savaş alanına çeviren tüp patlaması kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te, ortalığı savaş alanına çeviren tüp patlamasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Mevlana Mahallesi'ndeki lokantada önceki gece bir lokantada bulunan tüplerin patlaması sonucu ortalık savaş alanına dönmüştü. 2 kişinin hafif yaralandığı patlamada 55 konut ile 74 iş yeri zarar görmüştü. Patlamanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bomba gibi patlayan tüpler ile birlikte lokantadan alevlerin yükseldiği ve bu sırada mahalledeki iş yeri ve evlerin cam ile kapılarının kırıldığı görüldü.

Vali Gül bilançoyu paylaştı

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından patlamayla ilgi bilançoyu paylaşarak, "Bugün meydana gelen tüp patlamasında zarar gören 55 konut ve 74 işyerinin zararları tespit edilmiş olup kurumların iş birliği ile en kısa sürede ödenecektir. Sebze, meyve vb. bozulacak ürünler valiliğimiz tarafından satın alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Ortalığı savaş alanına çeviren tüp patlaması kamerada
Ortalığı savaş alanına çeviren tüp patlaması kamerada
Ortalığı savaş alanına çeviren tüp patlaması kamerada
Ortalığı savaş alanına çeviren tüp patlaması kamerada

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Gaziantep'te lokantada patlama! Ortalık savaş alanına döndü Gaziantep'te lokantada patlama! Ortalık savaş alanına döndü Son dakika haber... Bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü Son dakika haber... Bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ortalığı savaş alanına çeviren tüp patlaması kamerada - Son Dakika


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