Gaziantep'teki Tutkal İmalathanesinde Yangın
1 saat önce
Gaziantep'te tutkal imalathanesinde çıkan yangında yaralanan iş yeri sahibi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantep
'te tutkal imalathanesinde çıkan yangında yaralanan iş yeri sahibi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 11 Ocak'ta Sanayi Mahallesi 6038. sokaktaki tutkal imalathanesinde çıkan yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi Durmuş Mestanoğlu (54), tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi
Yanık Tedavi Merkezindeki 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Mestanoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp
Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
11 Ocak'ta Sanayi Mahallesi'nde tutkal imalathanesinin boya karıştırma kazanında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında, 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:18 Kaynak: AA
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