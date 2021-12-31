GAZİANTEP - Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Nurdağı ilçesindeki Ukkaşe Türbesi'nde 4 yıldır süren restorasyon çalışması tamamlandı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazreti Ukkaşe'nin, Gaziantep'in fethi sırasında şehit düştüğünü, Hazreti Muhammed zamanında yaşadığını, onunla birlikte bütün savaşlara katıldığını ve peygamberlik nübüvvet mührünü öpen bir sahabe olduğunu aktardı.

Hazreti Ukkaşe'nin Gaziantep dışında Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye'de de bilindiğine dikkati çeken Bozkurt, buranın 1600'lü yıllarda türbe olarak yapıldığını, 1900'lü yıllarda 2. Abdülhamid zamanında onarım gördüğünü belirtti.

Vatandaşın bütün ihtiyaçları düşünülerek detaylı bir restorasyon çalışması yapıldığına dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti:

"Beton binalar yıkıldı. Toplam 17 dükkan, kafeterya, otopark var. Engelli, yaşlı vatandaşlarımız da düşünülerek organize edilmiştir. Aşevi, kesimhaneler, adaklık için ahırlar dahi düşünülüp böyle bir kompleks oluşturulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı mahiyetinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Bu eserin gerçekleşmesi için öncelikle yöre halkının ihtiyaçları düşünülmüştür. Yıllık 300 bin ziyaretçinin gelmesi hedeflenmektedir.

Koruma kuruluyla beraber buradaki camimizin ve türbemizin dış katmanının yıkılmasına, türbemizin içerisindeki mevcut kısmın yüzeyinin temizlenmesine karar verilmiş ve sıvası yapılmıştır. Tamamı taştan oluşan 400 kişilik bir cami yeniden oluşturuldu. Burası Ashab-ı Kiram'ın yer aldığı noktalardan biri. Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'den gelen insanlar açısından, inanç turizmi açısından önemli durak noktası. Gaziantep'teki de kültür turizmi açısından başlangıç noktamız. O yüzden burası çok önemli."

Restorasyon çalışmaları için 92 milyon 300 bin TL harcandığını ifade eden Bozkurt, katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.