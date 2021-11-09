Gaziantep'teki üniversite öğrencileri Asiye Ziylan İlkokulu'nu renklendirdi - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri Asiye Ziylan İlkokulu'nun duvarlarına çeşitli figürler ve çizgi film karakterlerini resmetti.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı ile Resim Bölümü öğrencileri, "Okulumu Renklendiriyorum Projesi" kapsamında Şahinbey ilçesindeki Asiye Ziylan İlkokulu'nda buluştu.

Üniversite öğrencilerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından okulun dış duvarlarına çeşitli çizgi film karakterleri resmedildi.

Toplumsal Duyarlılık Merkezi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Simge Akbaş, yaptığı açıklamada, üniversitesi öğrencilerinin toplumsal sorunluluk bilincine sahip olmasını amaçladıklarını belirtti.

Okulun Müdürü Halil Berk de okulun renklendirme çalışması için öğrenci katılımcılara teşekkür etti.