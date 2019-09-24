Gaziantep'teki uyum sınıflarında 11 bin Suriyeli eğitim görüyor -

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yabancı öğrencilere yönelik açılan uyum sınıfı kapsamında Gaziantep'te açılan 500 sınıfta 11 bin öğrenci eğitim görmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde bulunan yabancı öğrencilerden Türkçe dil beceri düzeyleri yetersiz olanlar uyum sınıflarına kaydedilmesine yönelik genelgenin yayınlanmasının ardından Gaziantep'te de 500 uyum sınıfı açıldı. Bu sınıflara ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli sığınmacıların okul yaşı gelmiş ve Türkçeleri yetersiz olan 11 bin çocuk kaydedildi. Türkçesi yetersiz olan çocuklar, müfredat dersleri almadan önce uyum sınıflarında yoğunlaştırılmış Türkçe eğitim görmeye başladı.

PROJE SINAV İLE BAŞLADI

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis, projenin 2018 yılının Mayıs ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Suriyeli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen Türkçe sınavı ile başladığını belirtti. Türkiye'de eğitim gören Suriyelilerin tamamının bu sınava katıldığını anlatan Munis, yeterli sonuç alamayan öğrencilere yönelik uyum sınıflarının oluşturulduğunu anlattı.

Vasıf Munis, Uyum sınıfları yabancı öğrencilerimizin Milli Eğitim sistemine entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla planlanmış bir programdır. 2018 yılının mayıs ayında ülkemiz genelinde Suriyeli öğrencilerin tamamının katıldığı Türkçe yeterlilik sınavı yapmıştık. Bu sınavda istediğimiz düzeyde not almayan veya bir şekilde bu sınava giremeyen öğrencileri bulundukları okullarda uyum sınıfları oluşturulmaya karar verildi dedi.

HAFTADA 30 SAAT EĞİTİM

Vasıf Munis, uyum sınıflarında haftada 25 saat yoğunlaştırılmış Türkçe eğitimi akabinde 5 saat müzik, resim ve beden eğitimi dersleri ile toplam 30 saatlik bir program olduğunu vurguladı. Projenin temel hedefinin yabancı çocuklara Türkçe öğretmek olduğunu bildiren Munis, Proje 1 ve 2'nci sınıf öğrencileri hariç yapmış olduğumuz sınavda istediğimiz puanı alamayan öğrencileri kapsıyor. 3'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar yeterli Türkçe konuşamayan ya da yazamayan bütün yabancı öğrencileri eğitim alıyorö diye konuştu.

'EĞİTİMİN TEMEL UNSURU DİLDİR'

Eğitimin en önemli unsurunun dil olduğunu aktaran Vasıf Munis, Amacımız yabancı öğrencilerin Türkçe'yi konuşabilmeleri, yazabilmeleri ve anlayabilmeleridir. Ancak bu şekilde okullarda aynı sırayı paylaştığımız çocuklarımıza bir faydamız dokunur. Suriyeli çocuklarımız ancak Türkçeyi iyi öğrendiği zaman öğretmenlerimizden bir şeyler öğrenebilir. O yüzden temel hedefimiz Türkçe'yi bu çocuklarımıza öğretmekö diye konuştu.