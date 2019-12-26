Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 zanlıdan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Vatan, Hacıbaba, Güzelvadi, Mithatpaşa, Hoşgör mahalleleri ile İslahiye ve Nizip ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 447 kilogram esrar, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 400 gram eroin, 16 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si tutuklandı. 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 7 zanlının ise sorgusu sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:18 Kaynak: AA
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