Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama

11.04.2022 11:23
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis tarafından son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 419 şüpheliden 22'si tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis tarafından son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 419 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik son 1 hafta içinde operasyonlar düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde yapılan operasyonlarda 26 kilo 102 gram metamfetamin, 1 kilo 13 gram esrar, 502 uyuşturucu hap, 86 gram bonzai, 69 gram eroin, 6 hassas terazi ve 4 tabanca ele geçirildi, 419 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 397'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:20:58. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement