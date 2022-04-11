Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polis tarafından son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 419 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik son 1 hafta içinde operasyonlar düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde yapılan operasyonlarda 26 kilo 102 gram metamfetamin, 1 kilo 13 gram esrar, 502 uyuşturucu hap, 86 gram bonzai, 69 gram eroin, 6 hassas terazi ve 4 tabanca ele geçirildi, 419 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 397'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.