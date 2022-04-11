Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama

11.04.2022 12:01
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında 26 kilo 102 gram metamfetamin ve 1 kilo 13 gram esrar ile çeşitli miktarlarda diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında 26 kilo 102 gram metamfetamin ve 1 kilo 13 gram esrar ile çeşitli miktarlarda diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 419 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar sırasında baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 26 kilo 102 gram metamfetamin, 1 kilo 13 gram esrar, 502 adet uyuşturucu hap, 86 gram bonzai, 69 gram eroin, 6 adet hassas terazi ve 4 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 419 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam 397 şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama

YORUMLAR
500
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama Narkotik operasyonlarında 1 haftada 4 bin 372 zanlı yakalandı Narkotik operasyonlarında 1 haftada 4 bin 372 zanlı yakalandı

Metamfetamin, Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:09:12. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement