Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 27 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 27 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.


Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.


Adreslerdeki aramalarda 38 gram sentetik uyuşturucu, 17,19 gram esrar, 11,40 gram eroin, 7 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı, 261 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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