Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 tutuklama

21.03.2022 10:55
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 351 şüpheliden 27'si, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 351 şüpheliden 27'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesine yönelik kentte operasyonlar düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda; 460 gram metamfetamin, 349 gram bonzai, 200 gram esrar, 94 gram eroin, 108 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirilirken, 351 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 tutuklama
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 tutuklama
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 tutuklama - Son Dakika
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