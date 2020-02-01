Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 28 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 28 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.


Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, "uyuşturucu kullanmak ve satmak" suçlamasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 13 gram eroin, 46 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 30 gram esrar, 34 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 61 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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