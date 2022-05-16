Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 37 tutuklama - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 403 şüpheliden 37'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin son bir hafta içerisinde düzenlediği çok sayıda operasyonda 403 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 201 kilo 289 gram esrar, 4 kilo 301 gram metamfetamin, 232 gram eroin, 77 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 366'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 37'si ise, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.