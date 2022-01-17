GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 39 TUTUKLAMA - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince son 1 hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 389 şüpheliden 39'u, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle kentin çeşitli semtlerindeki operasyonlarda 389 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 3 kilo 59 gram bonzai, 1 kilo 196 gram esrar, 359 gram metamfetamin, 131 gram eroin, 106 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 350'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.