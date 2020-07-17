Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 15 Temmuz Çarşamba günü 27 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan 2'si kadın 19 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından Nurdağı Adliyesine çıkarıldı.

Geniş güvenlik tedbirleri altında Adliye'ye getirilen 2'si kadın 19 kişiden 1'i kadın 7 kişi "uyuşturucu kullanmak ve satmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

15 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, 19 kişiyi gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise 2 tabanca, 2 av tüfeği, 120 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 17:25 Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
17:25
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 18:42:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]