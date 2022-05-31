GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA - Son Dakika
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GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA

31.05.2022 14:03

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları suç örgütü ile uyuşturucu madde ticareti yapan şebekeyi takibe aldı. Ekiplerin uzun süren takibi sonucu belirlenen şebeke üyelerinin adreslerine, savcılık izniyle operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramalarda; 48 kilo 181 gram bonzai, 12 kilo 111 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 1 tabanca, 1 uzun namlulu otomatik tüfek, 13 fişek ile uyuşturucu çoğaltımında kullanılan çeşitli miktarlarda kimyasal maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 31 şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 13'ü, 'suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA

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Kaynak: DHA

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