Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 15 zanlı "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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