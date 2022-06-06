Bu kapsamda 2 adres ve bir araçta arama yapan ekipler, 2 kilo 160 gram likit amfetamin, 485 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, bir miktar skunk ve esrar ele geçirdi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika

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