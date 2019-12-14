Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 890 polisin katılımıyla Mevlana Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 10'u, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 19'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 40 ikamet, 28 umuma açık yer, 680 araç ve 2 bin 315 kişi üzerinde arama yapılmış, 2 kilo 570 gram eroin, 310 gram esrar, 580 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 9 tabanca ve 4 tüfek ele geçirilmişti.