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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:02 Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, dedektör köpekle yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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