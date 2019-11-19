Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, dedektör köpekle yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.