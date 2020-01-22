Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.


Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçundan gözaltına alındı.


Adreslerdeki aramalarda 248 gram esrar, 89 gram sentetik uyuşturucu, 1592 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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