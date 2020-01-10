Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.


Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 22 zanlı "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 45 gram esrar, 36 gram sentetik uyuşturucu, 1,75 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 22 dolu fişek, 2 tüfek, 11 kartuş ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ı protesto etmek için elindeki silahla köprüyü kapatan adamın 6 yıl hapsi istendi
Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim 27 yaşındaki oyuncu Harry Hains, hayatını kaybetti Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı

Son Dakika Haberleri
19:38 Kahramanmaraş 8'inci kattan düşen minik mina yaşamını yitirdi - Son Dakika
19:38 Bitlis'te düdüklü tencereler içerisine gizlenmiş 100 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
19:37 Teröristlerce araziye tuzaklanan 100 kilogramlık patlayıcıyı imha edildi - Son Dakika
19:35 Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
19:35 Kadıköy'de yılbaşı gecesi tacize tutuklama - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 19:39:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]