Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ile Şehitkamil ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.
Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçundan gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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