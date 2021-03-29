Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakaladı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y, H.K, K.K, B.B, C.K ve G.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.