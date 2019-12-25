Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Düztepe, Bey, Turan Emeksiz, Güneş, Gümüştekin, Konak, Yukarıbayır ve Ocaklar mahallelerinde durumundan şüphelenilen 7 şüpheliyi durduran ekiplerin yaptığı üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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