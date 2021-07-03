Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 213 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Haziran'da düzenlenen "Vatan" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 235'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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