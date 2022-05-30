Gaziantep'teki uyuşturucu ticareti operasyonlarında 39 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'teki uyuşturucu ticareti operasyonlarında 39 tutuklama

30.05.2022 11:23
Gaziantep'teki uyuşturucu ticareti operasyonlarında 39 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 392 şüpheliden 39'u tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 392 şüpheliden 39'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Kentin farklı semtlerinde düzenlenen operasyonlarda; 4 kilo 290 gram metamfetamin, 3 kilo 585 gram esrar, 905 gram eroin, 69 kök kenevir, 35 uyuşturucu hap, 32 gram bonzai, 9 gram kokain, 13 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, operasyonlar kapsamında 392 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 353'ü serbest bırakılırken, 39'u ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gaziantep'teki uyuşturucu ticareti operasyonlarında 39 tutuklama
Gaziantep'teki uyuşturucu ticareti operasyonlarında 39 tutuklama
Gaziantep'teki uyuşturucu ticareti operasyonlarında 39 tutuklama
YORUMLAR
500
Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu Kahramanmaraş'ta uyuşturucu hükümlüsü yakalandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki uyuşturucu ticareti operasyonlarında 39 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Antalya'da kendisini kamyonetin altına atan adam ağır yaralandı
11:02 30 Mayıs'ta dolar 16,38 seviyelerinde alıcı buluyor
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:46 Demirtaş, "Ortak bir söylem üretemiyorsunuz" diyerek muhalefeti eleştirdi: Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız! Lütfen kendinize gelin
10:44 10 yaşındaki çocuk, okuluna "toplu katliam" mesajı gönderince gözaltına alındı
10:34 Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak...
10:17 Nepal'de içinde 22 kişi varken kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: 14 kişinin cesedi bulundu, 8 kişi aranıyor
10:09 Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel: Hamdi bana sektörde engel olmaz ama ben onunla şimdilik aynı projede olmak istemem
09:45 Mansur Yavaş duyurdu: Hayvancılık yapan çiftçilere SIVAT desteği verilecek
10:01 Çileklerden yayılan hastalık endişe yarattı! Şu ana kadar 17 vaka görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 11:29:22. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki uyuşturucu ticareti operasyonlarında 39 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement