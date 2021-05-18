Gaziantep'teki volkanik Kurt Gölü'nde papatya şöleni - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kışın yağışlar nedeniyle dolan, yazın seviyesi azalan volkanik Kurt Gölü, içerisindeki açan papatyaların sunduğu doğal güzelliğiyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Yelliburun Mahallesi sınırlarında, tepecik üzerinde bulunan ve daha önce kuruyan Kurt Gölü, geçen yıl yoğun yağışlarla dolarken bu yıl seviyesinin düşmesine rağmen volkanik taşların içinde açan papatyalarla yeşillikler ve doğal çevresi nedeniyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu kayaların arasında oluştuğu belirtilen Kurt Gölü'ne ilçeden birçok vatandaş bu güzelliği görmek için gelirken doğa fotoğrafçıları için de göl, uğrak yer haline geldi.

Kendilerini doğal ortama bırakmak isteyenler için de ziyaret yeri haline gelen göle gelen vatandaşlar, kurbağa sesleri arasında sazlıklar arasında yüzen yaban ördeklerini görebiliyor.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Bilgiç, volkanik Kurt Gölü'nün yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılmasının ilçe için faydalı olacağını kaydetti.