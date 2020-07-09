Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ. - Son Dakika

Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ.

Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 7 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ. - Son Dakika
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