Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda 5 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tek yönden yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.
Kaynak: AA
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