Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden biri çocuk 2 kişi toprağa verildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden biri çocuk 2 kişi toprağa verildi. Gaziantep-Nurdağı kara yolu Akyokuş mevkisindeki kazada hayatını kaybeden 74 yaşındaki Kadir Dal, Nurdağı Tandırlı Mahallesi Mezarlığı'nda, 10 yaşındaki Soner Sarpkaya ise ilçeye bağlı Bademli Mahallesi Mezarlığı'nda cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Dal ve Sarpkaya'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Erkan Dal (35) yönetimindeki 27 AHU 015 plakalı otomobil, dün Gaziantep-Nurdağı kara yolu Akyokuş mevkisinde önce Mehmet Kaya (38) yönetimindeki 63 ABB 428 plakalı otomobil, ardından İsmail Kaya (36) yönetimindeki 51 NA 655 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 2 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

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