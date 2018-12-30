Gaziantep Tekirdağ'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Tekirdağ'dan Suriye sınırındaki birlikler için sevk edilen askeri araçlar ile personelin taşındığı 33 vagonluk tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Tekirdağ
'dan Suriye
sınırındaki birlikler için sevk edilen askeri araçlar ile personelin taşındığı 33 vagonluk tren, Gaziantep
'in İslahiye
ilçesine ulaştı.
Tekirdağ'dan Gaziantep ve Diyarbakır
'a sevk edilen, çoğu zırhlı askeri araçlar ile personelin taşındığı 33 vagonluk tren, öğle saatlerinde, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa
Garı'na ulaştı. Garda güvenlik önlemleri alınırken, tren, verilen molanın ardından hareket etti. Askeri araçların Gaziantep ve Diyarbakır'a götürüleceği daha sonra ise sınır bölgesinde konuşlandırılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:33 Kaynak: DHA
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