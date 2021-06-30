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Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istiyor Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istiyor Açıklaması

30.06.2021 17:13
Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istiyor Açıklaması, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, takıma 5-6 transfer kazandırmak istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, takıma 5-6 transfer kazandırmak istediklerini söyledi.

Bulut, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 27 Haziran'da başladıkları yeni sezon hazırlıklarını Bolu ve Avusturya kamplarıyla sürdüreceklerini kaydetti.

Kamplarda hazırlık maçları yapacaklarını anlatan Bulut, yeni sezon hazırlıklarını Gaziantep'te tamamlayacaklarını aktardı.

Kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın geçen sezon fazla oynayamadığını belirten Bulut, "Günay ise iyi bir sezon geçirdi. Çağlar, kendi isteğiyle bizden ayrıldı. Daha doğrusu kiralık olarak gitti. Ayrılmak istediğini bize söyledi. Sonuçta bir futbolcu ayrılmak istiyorsa, futbolcuya izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü futbolcuyu tutmakla size faydası olmayacağını düşünüyorum. Onun yerine bir kaleci alacağız." diye konuştu.

Bulut, transfer çalışmalarıyla ilgili şunları ifade etti:

"Transfer gerçekleştirmeye çalışıyoruz, kolay değil. Çünkü aradığımız sol bek, forvet mevkilerine kolay futbolcu bulunmuyor. Takıma 5 veya 6 transfer yapmayı düşünüyoruz. Bu transferlerimizi Bolu'daki kampta görmek istiyoruz. Kimseye adaletsizlik, haksızlık yapmak istemem. Çünkü her futbolcuyu görmek istiyorum. Geçen yıl belki oynamamış olabilir, bu sene futbol anlayışımıza katkı verecek futbolcular olabilir. Futbolcuları Bolu kampında değerlendireceğim, aramızdan ayrılanlar, takıma gelenler olacak."

Bulut, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir ile ilgili, "Muhammet geçen sezon ligin en iyi forvetlerindendi. Takıma çok katkısı oldu. Ama biliyorsunuz ki bizim futbolcumuz değildi, kiralık gelmişti ve Başakşehir'e bağlı olan bir futbolcu. Maalesef federasyonumuzun yabancı kuralından dolayı yerli futbolcunun fiyatı yükselmiş durumda. Bu durumu kulüpler fırsat olarak görüyor. Muhammet Demir konusu şu an biraz zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Transferleri en geç 11 Temmuz'a kadar bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Bulut, "Hedefimiz, geçmişten daha iyisini yapmak. 5'incilik olur, 4'üncülük olur, şampiyonluk olur, onu bilemem. Sonuçta daha iyisini yapmak istiyoruz. Kupada da sonuna kadar gitmeye çalışırız. Ama sıralamayla ilgili bir bilgi veremem." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, takımlar için altyapının önemli olduğunu belirterek, altyapıdaki bazı futbolcuları kampa dahil ettiğini dile getirdi.

"5'li sistem üzerinde duracağız"

Erol Bulut, örnek aldığı bir teknik direktör olup olmadığı yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Futbolculuğum sırasında teknik direktör olma hedefim de vardı. Bu yönde kendimi geliştirdim. Örnek aldığımız birkaç teknik direktör var. Daha çok Juventus'tan tanıdığımız Massimiliano Allegri ile ilgilendim. Allegri, biliyorsunuz üst üste 5 yıl İtalya'da şampiyon oldu. Allegri, 5-3-2 sistemini oynayan bir teknik direktördü. Burada da aynı sistem ile devam edeceğiz. Takımımız son iki senede 5'li sistemde oynadı ve iyi performans gösterdi. Futbolcular bir sistemi biliyorsa, çok fazla karıştırmamak gerekiyor. Bazı detaylarda çalışarak, geliştireceğiz ve 5'li sistem üzerinde duracağız."

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istiyor Açıklaması
Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istiyor Açıklaması
Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istiyor Açıklaması
Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istiyor Açıklaması

Erol Bulut, Gaziantep, Transfer, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istiyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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