Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, liglerinin ertelenmesiyle birlikte Romanya'ya gitti. Rumen teknik adam yardımcılarıyla birlikte özel jet kiralayarak Türkiye'den ayrıldı.

"VİRÜS GEÇİNCE DÖNECEĞİM"

Sumudica yaptığı açıklamada "Benim zaten Aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığımı. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemedim. Özel jetle Romanya'ya gittim. 9'uncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla bir şey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğü zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KULÜP, "ŞEHRİ TERK ETMEYİN" DEMİŞTİ

Gaziantep kulübü yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularının, personelinin ve teknik heyetinin yine bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda karar alınmış olup, kendilerine iletilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

"ABARTILIYOR"

Sumudica, "Benim ülkemde de bu hastalıktan 29 vaka görüldü ve kimse ölmedi. Ama gripten geçtiğimiz aylarda 50 kişi öldü. O yüzden bu olay çok abartılıyor" demişti.