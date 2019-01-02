Son Dakika Haberleri: Gaziantep Teknopark'ta 10. Yıl Kutlaması!

Gaziantep Teknopark'ta 10. Yıl Kutlaması!

2 saat önce

Gaziantep Teknopark tarafından düzenlenen "Gaziantep TEKNOPARK 10.Yıl Kutlaması" kapsamında ödül töreni Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Seyirtepe Sosyal Tesislerinde düzenlendi.

Gaziantep Teknopark'ta 10. Yıl Kutlaması!, System.String[]

Açılış konuşmalarında sonra Gaziantep Teknoparkta faaliyet gösteren Anahtar Teknoloji Tasarım, Belsoft Bilişim Sistemleri, BLG AR-GE, Bilgi Park Danışmanlık, 4M1A Yazılım, Farmagen AR-GE veBiyoteknoloji, Finders Yazılım, Gazi Kalibrasyon, Sirius Yazılım, Uslan AR-GE firmalarının 10.yıllarını doldurmaları nedeniyle plaket takdim edildi.

Programa; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı ve Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Uluğbey İleri Teknoloji ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emrah Özahi, Türkiye İş Kurumu Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, Teknopark ve TargeT Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanları ve çok sayıda Gaziantep Teknopark'ta faaliyet gösteren firma katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:57 Kaynak: Bültenler

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel
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