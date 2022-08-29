Geliştirdikleri 'Şua' ile elektrikte yüzde 60 tasarruf sağladılar

GAZİANTEP Teknopark'ta 4 yıldır inovasyon çalışmalarına imza atan 8 kişilik ekip, 'Şua' adını verdikleri elektrik tasarruf cihazı geliştirdi. 24 saat açık olan işletmede denemeler yapıp, yüzde 60 tasarruf sağladıklarını belirten İsmail Ertuğrul Uyasır (51), "Burada faturaları gözlemliyoruz ve istediğimizin üzerinde sonuçlar almaya başladık. Bu da bizi memnun ediyor" dedi.

Bir grup arkadaşı ile 2018 yılında şirket kuran İsmail Ertuğrul Uyasır, burada enerji, havacılık, hava araçları teknolojisi ve bitkisel içerikli özel karışımlar ile ilgili çalışmalar başlattı. Üretime de geçen Uyasır ve arkadaşları, son olarak 'Şua' adını verdikleri elektrik tasarruf cihazını geliştirdi. Proje aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay aldı. Onay sonrası çalışmalarını hızlandıran, aralarında mühendislerin de bulunduğu 8 kişilik ekip, test etmek ve gözlemlemek için cihazı restorana kurdu. 24 saat açık olan işletmeyi tercih eden ekip, cihazın yüzde 60 enerji tasarrufu sağlandığını gözlemledi.

'ANLAMI, OSMANLICA'DA IŞIK VE ENERJİ'4 yıl önce hayal ile yola çıktıklarını, dünyada olmayan projeler üzerinde çalıştıklarını belirten İsmail Ertuğrul Uyasır, enerji tasarrufu sağlayan cihazlarına, Osmanlıca'da 'ışık' ve 'enerji' anlamına gelen 'Şua' ismini verdiklerini söyledi. Cihaz sayesinde yüzde 60 enerji tasarruf sağladıklarını kaydeden Uyasır, "Bu toprağın insanlarına imkan verildiğinde başaramayacağı bir şey yoktur, diye düşünüyorum. Cihazımız, bizim test ve uygulama bölgemizde. Burada faturaları gözlemliyoruz ve istediğimizin üzerinde sonuçlar almaya başladık. Bu da bizi memnun ediyor" dedi.'ALTERNATÖR VE ÇEVİRİCİ MOTOR İLE ÇALIŞIYOR''Şua'nın alternatör ile çevirici motor ile çalıştığını belirten İsmail Ertuğrul Uyasır, motor içindeki sistem ile yazılımları da kendilerinin geliştirdiğini anlattı. Cihazın kullanılmayan reaktif enerjiyi aktife çevirdiğini anlatan Uyasır, "Şebekeye takılı çevirici motor aldığı elektrik ile alternatörleri besliyor. Motorun içerisindeki manyetik alanı engelleyici ve kalkanlayıcı sistemler, yazılımlar geliştirdik ve çekimi asgari vaziyete düşürdük. Şu anda cihazımız, bizim düşündüğümüzün üzerinde bir performans sergiliyor" diye konuştu.'KULLANILMAYAN REAKTİF ENERJİYİ AKTİFE ÇEVİRİYORUZ''Şua'da depoloma sistemi olmadığını, aldığı enerjiyi kendi içinde lokal kompanzasyon ile aktif reaktif dengeye dönüştürdüğünü anlatan Uyasır, "Kullanılmayan reaktif enerjiyi aktife çeviriyoruz. Atıl durumdaki enerji, kullanılan enerji haline dönüşüyor. 24 saat açık olan bir restoranda cihazı 6 saat çalıştırarak, denemeler yaptık. Daha sonra bunu 18'e ardından da 24 saate çıkardık. 6 saatlik çalışmada yüzde 16,49'luk tasarruf sağladık. 24 saat ile deneme yapıp, hesapladığımızda ise yüzde 60 tasarruf sağlamış olduk" dedi. 'YÜZDE 60 TASARRUF SAĞLADIK'

'Şua'nın takıldığı restoranı işleten Mikail Özdemir ise cihazın 1 ayda bile faydasını gördüklerini belirtti. Cihazdan önce 15 bin TL fatura ödediklerini dile getiren Özdemir, 'Şua' takıldıktan sonra düşüşün başladığını aktardı. Faturalarında gözle görülür bir fark oluştuğunu anlatan Özdemir, elektrikten yüzde 60 tasarruf sağladıklarını söyledi.