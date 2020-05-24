GAZİANTEP Telefonunu gasbettikleri genci bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Telefonunu gasbettikleri genci bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, cep telefonunu gasbetmeye çalıştıkları Suriyeli Fettah El Hamudi'yi (21) direndiği için bıçaklayarak öldüren 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinin önünde oturan Suriye uyruklu Fettah El Hamudi'nin yanına gelen 3 kişi, bıçak çekerek, cep telefonunu istedi. Hamudi telefonunu vermek istemeyince, M.Ş., H.İ.E ve H.A., ellerindeki bıçakla Hamudi'yi yaraladı. 3 kişi, kanlar içinde yere yığılan Hamudi'nin cep telefonunu ve cüzdanını alarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fettah El Hamudi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak, adreslere yakın yerlerde seyyar satıcı kılığında nöbet tutmaya başladı. Şüphelilerin eve girdiğini gören polis, düzenlediği operasyon ile M.Ş., H.İ.E ve H.A.'yı ve telefonları satın aldığı öğrenilen M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cep telefonunu satın alanM.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.