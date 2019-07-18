Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP TELEFONUNU VERMEMEK İÇİN DİRENEN GENCİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI
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GAZİANTEP TELEFONUNU VERMEMEK İÇİN DİRENEN GENCİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI

2 saat önce

Gaziantep'te, cep telefonunu gasp etmek istediği Muhammed Nağme'yi (17), kendisine direnince tabanca ile vurarak öldüren M.D. (22), polis operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep'te, cep telefonunu gasp etmek istediği Muhammed Nağme'yi (17), kendisine direnince tabanca ile vurarak öldüren M.D. (22), polis operasyonu ile yakalandı. Olay, 9 Temmuz günü Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan Muhammed Nağme'nin yanına gelen M.D. cep telefonunu istedi. Nağme, telefonunu vermek istemeyince tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., yanındaki tabancayı çekip, Nağme'ye ateş ettikten sonra telefonu alarak kaçtı. Muhammed Nağme olay yerinde hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi. Nağme'nin telefon kayıtlarını inceleyen ekipler telefonun Y.U.'da olduğunu tespit etti. Düztepe Mahallesi'nde olduğu belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler M.D. ve telefonu satın aldığı belirlenen Y.U.'yu yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
GAZİANTEP TELEFONUNU VERMEMEK İÇİN DİRENEN GENCİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:31 Kaynak: DHA
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