Gaziantep'ten Ankara'ya yatırım çıkarması - Son Dakika

Gaziantep'ten Ankara'ya yatırım çıkarması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'u...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'u ziyaret etti.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı


Gaziantep'in başta sanayi olmak üzere, çevre, teknoloji ve ekonomik gücünü her zaman bir adım daha öteye götürmek amacıyla yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gerçekleşen buluşmalarda, Gaziantep'e ilişkin; sanayi, akıllı kent, çevre ve ulaşım başlıkları ele alındı, planlanan projeler detaylandırıldı.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Şehirkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'ın da katılım sağladığı ziyaretler verimli geçti.


Gaziantep projeleri mercek altında


Ankara'ya yaptığı ziyarette ilk etapta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelen Başkan Şahin, kentin sanayisi ve endüstrisi için sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak adına Büyükşehir Belediyesince kurulan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nin (BÜSEM) yeni çalışma sahasının belirlenmesi konusunda toplantı yaptı. Bunun yanı sıra toplantının devamında istihdam edilebilirliği artırmak adına bir diğer konu olan GASMEK Bilişim Akademisi projesi konuşuldu. Son olarak ise kentte; sağlık, sosyal, ulaşım, çevre, trafik, imar ve güvenlik hizmetlerinin dijital veri sistemine dayandırılması için Veri Koordinasyon Merkezi projesi ele alındı. Başkan Şahin'in Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la yaptığı görüşmede Biyogaz Tesisi Üst Kapama ve Çürütücü Dönüşüm Projeleri, Nizip Kamp Alanı Millet Bahçesi Dönüşümü, Şehitkamil İlçesi Atık Transfer İstasyonu Araç Temini, konuları değerlendirildi. Ankara ziyaretinin devamında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'la görüşen Başkan Şahin, Doğalgaz Dönüşümü Yardım Projesi, Raylı Sistem İşletmesinin Elektrik Tarifesi ve Bey Mahallesi Trafo Merkezi konusundaki projeleri anlattı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.


Ziyaretinin sonunda ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Selim Dursun'la buluşan Başkan Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha önce ön projesi onaylanan, yaklaşık 10,4 kilometre ve 9 istasyondan oluşan Gar-Düztepe-Hastane Metro Hattı için izlenecek yol haritası hakkında istişareler yapıldı. - GAZİANTEP

Selim Dursun, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'ten Ankara'ya yatırım çıkarması - Son Dakika

Son Dakika

20:50 Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 18:00 Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
11:23
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
05:01
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 21:04:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'ten Ankara'ya yatırım çıkarması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]