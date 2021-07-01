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Gaziantep'ten Avrupa'ya direkt uçuşlar başladı - Son Dakika

Gaziantep'ten Avrupa'ya direkt uçuşlar başladı

01.07.2021 14:09
Gaziantep'ten Avrupa'ya direkt uçuşlar başladı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yakın zamanda İngiltere'nin başkenti Londra'nın da direkt uçuşlara dahil edileceğinin müjdesini verdi.

Gaziantep'te Almanya'nın Duesseldorf ve Frankfurt şehirlerine yapılan direkt uçuşlara 27 Haziran itibariyle Berlin, Hannover, Köln, Stuttgart, İsviçre'de Zürih, Basel ve Fransa'nın başkenti Paris de dahil edildi. Gaziantep Havalimanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve Gaziantep Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'e direkt uçan ilk yolcuları çiçeklerle uğurladı. Havalimanında açıklamada bulunan Başkan Şahin, yabancı turisti Gaziantep'e getirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, yakın zamanda İngiltere'nin başkenti Londra'ya da direkt uçuşların sağlanacağını söyledi.

Öte yandan ilk uçuşlarda uygulanan gelenek sürdürüldü ve Paris uçağı, itfaiye ekiplerinin su gösterisiyle kalkışını yaptı.

ŞAHİN: HEDEFİMİZ YABANCI TURİSTİ ŞEHRE GETİRMEK

Havalimanında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bugün çok önemli bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, "Pandemi sürecinde ulusal mücadelemizi gerçekleştirdik. Artık yeni bir dünya kuruluyor. Salgından sonraki sürece en hazır olan şehir biziz. En hazır olan bölge biziz, en hazır olan ülke biziz. Tesislerimizi tamamladık. Tanıtımlarımızla birlikte şimdi milyonlarca kişinin bölgeye gelmesini istiyoruz. Milyonlarca kişi bölgeye geldiği zaman burada kültürel ve tarihi alanları görme şansına erişecekler. Sağlıklı lezzetin de aynı zamanda başkentiyiz. Ağzımızın tadı geldi diyoruz. Avrupa turisti öncelikli hedeflerimizdendi. Direkt uçuşlar çok önemliydi bizim için. Başkentlere direkt uçuşlar başladı. Hedefimiz İngiltere'yle direkt uçuşları da sağlamak. Akabinde Asya turisti için de aynı amacı neticeye kavuşturmak istiyoruz" dedi.

KİRAZOĞLU: AVRUPA'NIN DİREKT UÇUŞLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da şunları aktardı: "Bereketli hilalde, medeniyetler beşiği Mezopotamya'dayız. Bölgenin gözbebeği şehirlerinden Gaziantep'te bulunuyoruz. Gaziantep'ten aktarmasız direkt uçuşlar başlamıştır. Gaziantep ulaşım ağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Gurbetçilerimizin ve ülke içerisindeki vatandaşlarımızın karşılıklı gidiş gelişleri artık daha yüksek oranda gerçekleşecektir. Bunun yanında turizm ve ticaret faaliyetleri de artış gösterecektir. Bu seferlerin Avrupa'nın başka noktalarına da ulaşması için çalışmalarımız sürüyor."

TAŞDOĞAN: ARTIK, GAZİANTEP'E GELME ZAMANI!

Gaziantep MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise şunları söyledi: "1 Temmuz itibariyle pandemi sürecinin yıkıcı etkileri azaldı. Yeni bir sürece girdik. Sağlık Bakanlığı'nın ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin insan üstü çalışmaları neticesinde salgın riski büyük oranda azalmıştır. Salgının etkileri azaldığından dolayı artık, zaman Gaziantep'e gelme zamanıdır. Bugün itibariyle Gaziantep'ten Avrupa'nın büyük kentlerine direkt uçuşlar başlamıştır. Bu seferler gün geçtikçe de artacaktır. Tüm dünyayı Gaziantep'in tüm arkeolojik değerlerini, gastronomi değerlerini tatmaya davet ediyoruz."

Gaziantep'ten Avrupa'ya direkt uçuşlar başladı

Fatma Şahin, Gaziantep, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep'ten Avrupa'ya direkt uçuşlar başladı - Son Dakika


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