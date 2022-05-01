Gaziantep'ten çalınan traktör Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen yıl çalınan traktör Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarla sürülürken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 20 Nisan 2021 tarihinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden çalınan 27 GC 637 plakalı traktörün Siverek ilçesine bağlı kırsal Batıköy Mahallesi'nde olduğu bilgisini elde etti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, F.K. isimli şahsın tarlasını sürdüğü sırada traktörü ele geçirdi. Traktör otoparka çekilirken şahsa ise Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA