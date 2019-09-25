Son Dakika Haberleri: Gaziantep'ten Diyarbakır'daki annelere destek
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Gaziantep'ten Diyarbakır'daki annelere destek

3 dakika önce

Gaziantep'te basın açıklaması yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek verdi.

Gaziantep'ten Diyarbakır'daki annelere destek, System.String[]

Gaziantep'te basın açıklaması yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek verdi.


Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Gaziantepliler, ellerinde teröre tepki, Diyarbakır'daki annelere destek veren döviz ve pankartlarla katıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Elif Aksu, "Tarih Diyarbakır'daki anneleri, ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulunduğu şehirlerde her şeyi gözü alıp evlatlarını dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin, masum ve insani direnişin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş anneler olarak, 'anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal, uluslararası kamuoyunu, Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz" dedi.


Geniş güvenlik tedbirleri arasında gerçekleşen açıklama, "Diyarbakır annelerinin yanındayız" sloganları ile sona erdi. - GAZİANTEP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:04 Kaynak: İHA
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