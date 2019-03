Gaziantep'ten Dünyanın Dört Bir Yanına Sesleniyorlar

Suriyeli gazeteci Lina Shawwaf tarafından 2013'te Paris'te kurulmasından bir yıl sonra Gaziantep'te yayın hayatına başlayan "Rozana FM", ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli gazeteci ve radyocuları tek çatı altında toplayıp, dünyanın dört bir yanındaki soydaşları için çeşitli...

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Suriyeli gazeteci Lina Shawwaf tarafından 2013'te Paris'te kurulmasından bir yıl sonra Gaziantep'te yayın hayatına başlayan "Rozana FM", ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli gazeteci ve radyocuları tek çatı altında toplayıp, dünyanın dört bir yanındaki soydaşları için çeşitli yayınlar yapmalarına imkan sunuyor.



Gaziantep ve Paris'te stüdyosu bulunan, Türkiye'de 2,5 milyon, dünya genelinde 7 milyon 700 bin dinleyiciye ulaşan radyoyla, Suriyelilerin birlikte yaşadıkları toplumlara entegrasyonunun sağlanması hedefleniyor.



Radyonun kurucusu Lina Shawwaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Şamlı olduğunu, 26 yıldır televizyon, yazılı basın ve radyo olmak üzere medya sektöründe görev aldığını söyledi.



Suriye'de kurduğu "Arabesk" adlı radyo kanalının, ülkenin en çok tanınan ve dinlenen istasyonlarından biri haline geldiğini anlatan Shawwaf, "2011'de Suriye devrimi başlayınca ülkeden çıkmak zorunda kaldım. Çünkü rejim, basın ve medya mensuplarına baskı yapmaya başlamıştı. Ben ve benim gibi birçok gazeteci ülkeden kaçmak zorunda kaldı." dedi.



Ülkesinden ayrıldıktan sonra bir süre Paris'te yaşadığını, orada 2013'te "Rozana FM"i kurduğunu, daha sonra çok sayıda soydaşının yaşadığı Gaziantep'e gelmeye karar verdiğini belirten Shawwaf, şöyle devam etti:



"Suriye'den kaçan çok sayıda gazeteci bu kente gelmişti. Burada stüdyoları yoktu, internet üzerinden yayın yapıyorlardı. Ben de 2014'te buraya gelip, radyoyu Gaziantep'e taşıdım. Küçük bir stüdyo kurarak, yayın yapan arkadaşları buraya topladık. Çünkü Gaziantep, Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı bir şehir olmaya başlamıştı. Sivil toplum kuruluşları ve tüccarlar da buraya yerleşmeye başlamıştı. Biz de burada Suriyeliler ve Türkler arasında entegrasyonu güçlendirebilecek bir yayın yapmanın önemli olacağını düşündük."



FM bandı üzerinden Türkiye ve sınıra yakın bölgeler, internet üzerinden ise dünyanın her yerinden dinlenebilen radyonun insanı temel aldığını dile getiren Shawwaf, "Suriye vatandaşlarının insani olarak ihtiyaçları, acıları ve beklentilerini konuşuyoruz. Suriyelilerin içinden geçtiği toplumsal değişimleri ele alıyoruz." diye konuştu.



Shawwaf, "Rozana bağımsız bir medya. Toplumsal sağlık ve Suriyelilerin gündelik hayatlarıyla ilgili programlar yapmakla birlikte entegrasyon konusuna özellikle odaklanıyoruz. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun tüm Suriyeli vatandaşlara sesleniyoruz." ifadelerini kullandı.



"Her türlü konuyu ele alıyoruz"



Program yöneticisi Münir Eyyübi de radyoda özellikle Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin durumlarını ele aldıklarını, hizmetler, sağlık, psikoloji gibi konularda programlar yaptıklarını bildirdi.



Genel programlarda toplumsal sorunları ele aldıklarını belirten Eyyübi, şunları kaydetti:



"Çocukları konu alan programlar yapıyoruz. Özellikle Suriyeliler arasında yaygın görülen çocuk işçiliği konusunu programlarımızda tartışıyoruz. Çocuk işçiliği ve çocuğa karşı şiddetin engellenmesi, Suriyeli çocukların eğitime yönlendirilip Türkiye toplumuna entegre olmasının sağlanması için bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bunun dışında kadın haklarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ortak programlar yapıyoruz. Kadın hakları ihlallerini, şiddete uğrayan kadınların hikayelerini radyo programlarında anlatıp tartışıyoruz. Dinleyiciler de telefonla programa katılıp görüşlerini belirtiyor. Sonuç olarak Suriyelilerin hem kanunlara uygun hem de onurlarını koruyacakları şekilde yaşayabilmeleri için her türlü konuyu ele alıyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi

Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı

5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti

Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı