Gaziantep'ten "Ekonomiye odaklanmalıyız" mesajı

Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ekonomide başlayan iyileşme sürecinin son aylarda hızlandığını belirterek, Gaziantep'in ihracat ve üretim rakamlarıyla ekonomideki yükselişe öncülük ettiğini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ekonomide başlayan iyileşme sürecinin son aylarda hızlandığını belirterek, Gaziantep'in ihracat ve üretim rakamlarıyla ekonomideki yükselişe öncülük ettiğini söyledi.



İş dünyasının her zaman yanında olduğunu dile getiren Koçer, seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte gündemin ekonomi olması gerektiğini ifade etti. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile bir araya gelen GSO eski başkanı ve Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ekonomi gündemi ve Gaziantep sanayisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Gaziantep Sanayi Odası'nın 11'inci Dünya Odalar Yarışması'nda finale kalma başarısı göstermesinden dolayı tebrik ziyareti gerçekleştiren Nejat Koçer, "Gaziantep Sanayi Odamızın, GSO Mesleki Eğitim Projesi ile Dünya Odalar Kongresi'nde finalde yarışmasından büyük bir memnuniyet duydum. Bu gerçekten şehrimiz adına gurur verici ve bu başarıda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Gaziantep Sanayi Odamızın 14 yıl önce yine aynı yarışmada birincilik ödülü almasının ardından finale kalınması proje odaklı bir anlayışın olduğunun da bir göstergesidir. Projede yer alan mesleki eğitim konusu dünyanın öne çıkardığı, çok değer verdiği ve ülkemizde de son yıllarda giderek değerinin arttığı, devletimizin çok büyük oranda destek verdiği ve büyük merkezlerin açıldığı bir konu haline geldi. Bu vesileyle Gaziantep Sanayi Odamızı, Mesleki Eğitim Merkezini ülkemize ve şehrimize kazandırmasından dolayı ayrıca kutluyorum. Çünkü Gaziantep sanayisinin en temel sorunlarından bir tanesi mesleki eğitim ve ara eleman yetiştirilmesi konusudur. Böylesi bir merkeze büyük ihtiyaç vardı. Bu eğitim merkezinin açılmış olması çok önemli" dedi.



"Gündemimiz ekonomi olmalı"



Seçimlerin geride kaldığını ve bundan sonra 2023 yılına kadar Türkiye'nin önünde seçim takviminin olmadığını kaydeden Koçer, "İş dünyasından gelen sesleri özellikle dikkatle takip ediyorum. Öteden beri 'Ekonomiye odaklanmalıyız' şeklinde çok fazla çağrı var. Ben de aynı çağrıya yürekten katılıyorum. İşimiz gücümüz, gecemiz gündüzümüz istihdam, üretim ve ihracat olmalı. Genel olarak Gaziantep'in rakamlarını çok yakından izliyorum. Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığım döneminden kalan bir alışkanlık da aynı zamanda bu. Her ay istihdam, ihracat, elektrik tüketimi, iş yeri açama ve şehre dair tüm rakamları takip ediyorum. Tabii geçtiğimiz yılın Ağustos ayında döviz kuruna yönelik manipülasyonlar ekonomimizde bazı tahribatlara yol açtı. Ama son 3-4 aydır görüyorum ki önemli bir çıkış yaşanıyor. Gaziantep'in rakamlarının pozitif yönlü bir artışa geçtiğini görüyorum. İhracattaki gelişmeler çok sevindirici. Hem ülke bazında, hem ürün bazında Gaziantep ihracatını artırıyor. Katma değerli ürünlere yönelen şehrimizde özellikle makine ve aksamları ihracatında Ocak-Mayıs döneminde yüzde 88'lik bir artış var. Bu rakamları görmek çok memnuniyet verici ve önceden beri vurgu yaptığımız katma değerli üretimler gelmeye başladı. Burada en önemli unsurlardan birisi de pazar çeşitliliğimizin olması. Gaziantep hemen hemen tüm pazarlarda yer alıyor. O açıdan şehrimizden gelen, sanayi odamızdan gelen, sanayicilerimizden gelen her türlü talebi anında takibe alıyoruz ve anında çözmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda özellikle vergi iadeleri ile ilgili gecikmeler söz konusu. Bunlarla ilgili de gerekli girişimlerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.



"Sanayicilerimizin her zaman yanındayız"



Ekonomide iyileşme sürecinin daha önce başladığını ve bu sürecin hız kazandığını dile getiren Koçer, "Rakamlar bu iyileşme sürecini açıkça gösteriyor. Zaten bugün açıklanan Haziran ayı güven endeksi tüketici güveninin artmaya başladığını gösteriyor ki birçok parametre ile bunu teyit edebilirsiniz. Biz KÜSGET'ten organize sanayi bölgemize bütün sanayimizin hizmetindeyiz. Gaziantep Sanayi Odamız ile işbirliği içerisindeyiz. Sanayi Odası Meclis Başkanımız Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Ünverdi'nin önderliğinde hayata geçirilen projeleri yakından takip ediyorum. Sanayi odamızda çok başarılı bir çalışma dönemi yaşanıyor. Medikal sektörü ve savunma sanayinde başlatmış oldukları projeler eminim Gaziantep'e katma değerli üretimler konusunda çok büyük kazanımlar sağlayacak. Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi ile mesleki eğitim konusunda, Ticaret Elçileri Projesi ile ihracat konusunda, Kadın Girişimci Destek Merkezi ile kadın girişimciliğinin geliştirilmesi konusunda çok büyük adımlara atılıyor ve bu projeler şehrimizi geleceğe hazırlıyor. Ben de Gaziantep milletvekili olarak kendilerine başarılar diliyorum ve her zaman yanlarında olduklarını belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.



"KGF destekleri iş dünyasına önemli katkılarda bulunuyor"



Açıklamasının sonunda iş dünyasına verilen desteklere dikkati çeken Koçer, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafında KOBİ ve iş dünyamıza yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından 25 milyar TL limitle KOBİ Değer Destek Paketi açıklandı ve bu haftadan itibaren de başladı. Bu gerçekten çok önemli ve çağa uygun bir destek. Hazinemiz kredi alacak üreticilerimize küçük ya da büyük demeden kefalet veriyor. Son birkaç yıldır artan bu KGF destekleri sanayicilerimizden de büyük talep gördü ve çok büyük memnuniyet var. Tabii bu süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ilgili tüm Bakanlıklarla yaptığı girişim ve işbirlikleri çerçevesinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ekonomiye yönelik çözüm önerileri çok memnuniyet vericidir. Biz de TOBB ile bu süreci işbirliği içinde yürütüyoruz ve önemli sonuçlar alıyoruz" şeklinde konuştu.



Ünverdi: "Tüm enerjimizi ekonomiye harcamalıyız"



GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemiz ve şehrimiz adına yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyoruz. Şehrimiz sanayisinin gelişmesine geçmişten günümüze çok büyük hizmet verdiler. Bugün de milletvekili olarak her zaman yanımızdalar ve destek olmaya devam ediyorlar. Bugün bir araya geldik ve ekonomi adına, sanayi, üretim ve ihracat adına neler yapabileceğimiz birlikte değerlendirdik. Ekonomi bizim öncelikli konumuz. Ülke gündemimizin ilk sırasında da ekonomi olmalı. Gaziantep'ten güçlü bir sesle ekonomiye odaklanmamız gerektiğini bir defa daha seslendiriyoruz. Malum seçim sürecini tamamladık, bundan sonra tüm enerjimizi ekonomiye harcamak, ekonomideki bu iyileşme sürecine hepimiz katkıda bulunmak zorundayız. Biz bu çerçevede Gaziantep Sanayi Odası olarak proje bazlı çalışıyor ve ülkemize katma değer kazandırmak için yeni adımlar atıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var

Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor

Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu