Gaziantep'ten, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi - Son Dakika

"AFAD Arama ve Kurtarma 1 araç 5 personel, itfaiye 3 araç 9 personel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 1 araç 8 personel, İl Sağlık Müdürlüğü 2 UMKE aracı, 3 ambulans, 1 mobil araç ve 20 personel olmak üzere deprem bölgesine sevk edilmiştir."

Deprem bölgesi Elazığ'a, Gaziantep'ten 11 araç ile 42 personelin hareket ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Gaziantep 'ten, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ 'a UMKE, AFAD , itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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