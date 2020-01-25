Gaziantep'ten, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'ten, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi - Son Dakika

Gaziantep'ten, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi

7 saat önce

Gaziantep'ten, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ'a UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri gönderildi.

Gaziantep'ten, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi, System.String[]

Gaziantep'ten, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ'a UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin hızlı şekilde organize oldukları belirtildi.

Deprem bölgesi Elazığ'a, Gaziantep'ten 11 araç ile 42 personelin hareket ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Arama ve Kurtarma 1 araç 5 personel, itfaiye 3 araç 9 personel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 1 araç 8 personel, İl Sağlık Müdürlüğü 2 UMKE aracı, 3 ambulans, 1 mobil araç ve 20 personel olmak üzere deprem bölgesine sevk edilmiştir."

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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