Gaziantep'ten Eylül ayında rekor ihracat - Son Dakika

Gaziantep'ten Eylül ayında rekor ihracat

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, salgının da etkisiyle uluslararası pazarda yaşanan olumsuzluklara rağmen Gaziantep'in büyük bir başarıya imza atarak, eylül ayında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştığını, en fazla ihracat yapan 10...

Gaziantep'ten Eylül ayında rekor ihracat, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, salgının da etkisiyle uluslararası pazarda yaşanan olumsuzluklara rağmen Gaziantep'in büyük bir başarıya imza atarak, eylül ayında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştığını, en fazla ihracat yapan 10 il arasında ocak-eylül dönemine göre ihracatını artıran tek ilin Gaziantep olduğunu ve eylül ayı itibari ile Gaziantep'in ihracatta 5. sırada yer aldığını söyledi.

Adnan Ünverdi, "Bu rakamların başkahramanları, risk alan, istihdam sağlayan sanayicilerimizi, dünyanın her bölgesine üstün bir çabayla ihracat yapan ihracatçılarımızı, alnının teriyle çalışan personellerimizi, emeği ve yüreğini ortaya koyan herkesi canı gönülden kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin eylül ayı ihracatının da yüzde 4,8'lik artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve ihracatta bir önceki aya göre yüzde 28,5 artışla bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını ifade eden Ünverdi, bu rakamların ülkemiz için büyük bir moral olduğunu belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, "Gaziantep'in eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 762 milyon 187 bin dolar oldu. Eylül 2019 ihracatı 660 milyon 895 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Gaziantep bu rakamlarla tarihi bir başarıya imza atarak aylık bazda rekor kırdı ve eylül ayında en fazla ihracat yapan 5. il oldu" ifadelerini kullandı. En fazla ihracat yapan 10 il içinde ocak-eylül dönemine göre ihracatını artıran tek ilin Gaziantep olduğuna vurgu yapan Ünverdi, bu yılın ocak-eylül döneminde Gaziantep'in ihracatının yüzde 0,9 artışla 5 milyar 539 milyon 928 bin dolara ulaştığını ve dönemlik ihracatta ise 6. sırada yer aldığını belirterek, geçtiğimiz yılın ocak-eylül döneminde bu rakamın 5 milyar 490 milyon 749 bin dolar olduğunu hatırlattı.

Eylül ayında Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik tüketiminin 487 milyon 209 bin kWh olarak gerçekleştiğini dile getiren Adnan Ünverdi, "Geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 12,4 artışla rekor kırdık. Sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, çalışanlarımız bu zor dönemde adeta destan yazıyor" şeklinde konuştu.

Adnan Ünverdi, Gaziantep'in imalat sanayi, bölgesel kapasitesi, istihdam gücü, ihracat potansiyeli açısından önemli bir merkez olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 26 firma, ikinci 500'de 35 firma, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında ise 70 firmamız yer alıyor. Bu rakamlar da gösteriyor ki sanayi kenti Gaziantep her koşulda üretmeye ve başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bizim derdimiz, sevdamız Türkiye. Bu aşkla çalışıyor, büyük hedefler peşinde koşuyoruz. 'Gaziantep üretiyor, Türkiye büyüyor' diye gururla söylüyoruz. Bunu bize rakamlar anlatıyor. Gaziantep bulunduğu coğrafyanın can damarıdır. Üretim, ihracat, istihdam, lojistik, sağlık ve turizm potansiyeli ile Türkiye'nin en önemli ana üslerinden birisidir. Anadolu'nun dinamosu, bölgenin kalesidir. Bu salgın döneminde moralimizi bozmadan kentimiz ve ülkemizin gelişmesi için çalışmaya ve gayret göstermeye devam ettik, ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de salgının sona erip hayatın normale dönmesiyle daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'ten Eylül ayında rekor ihracat

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, İhracat, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten Eylül ayında rekor ihracat - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi         
21:01
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi         
19:54
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı         
17:28
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 21:36:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'ten Eylül ayında rekor ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei